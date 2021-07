«Obrigado por me pagares!»: Mayweather apostou contra McGregor e lucrou 30 mil euros

O combate entre Conor McGregor e Dustin Poirier era o mais aguardado do fim de semana do UFC em Las Vegas e acabou de uma forma que poucos ou nenhuns poderiam prever. Isto porque McGregor caiu no primeiro assalto, depois de apoiar mal o pé, fraturou o tornozelo e a vitória foi para Poirier.

Além do vencedor, quem ficou satisfeito com o desfecho foi... Floyd Mayweather. É certo que para quem tem uma fortuna avaliada em 700 milhões de dólares (590 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), estamos a falar de meros 'trocos', mas o ex-pugilista norte-americano lucrou 35,7 mil dólares (cerca de 30 mil euros) com o triunfo do compatriota.





Nas redes sociais, Mayweather partilhou uma fotografia com o comprovativo da aposta simples, no valor de 50 mil dólares, que colocou antes do combate e até fez questão de agradecer a Poirier. "Obrigado por me pagares!", escreveu.