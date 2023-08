McGregor confirma data do regresso ao UFC e anuncia adversários

Conor McGregor anunciou, durante uma visita a Londres onde esteve presente no combate entre Anthony Joshua e Robert Helenius, que vai regressar ao UFC ainda este ano, em dezembro, para defrontar o norte-americano Michael Chandler. O irlandês, recorde-se, não participa numa luta desde julho de 2021, quando fraturou o tornozelo frente a Dustin Poirier Além do combate com Chandler, McGregor revelou ainda que em 2024 planeia realizar mais dois duelos: primeiro diante do norte-americano Justin Gaethje - que recentemente se envolveu num bate-boca com McGregor - e, posteriormente, frente a Nate Diaz.