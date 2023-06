há 4 horas 15:46

Pablo Álvarez falha o resto da final e abre a porta ao regresso de Edu Lamas no Benfica



Fernando Ferreira

Pablo Álvarez, avançado e melhor marcador do Benfica esta época com 63 golos, vai falhar os restantes jogos da final frente ao Sporting. No jogo 2, disputado no Pavilhão João Rocha, o internacional argentino lesionou-se no ombro esquerdo aos 15 minutos, em lance na tabela com Ferran Font.



Segundo informou o clube da Luz em comunicado, trata-se de um "traumatismo direto do ombro esquerdo do qual resultou luxação da articulação acromio-clavicular", o que obrigará o hoquista a ser operado no próximo dia 16 e a uma consequente "paragem prolongada". Trata-se de um duro revés para a equipa de Nuno Resende que perde o jogador em maior evidência esta temporada. Só nos playoffs, Álvarez marcou 13 golos, seis deles na meia-final frente ao FC Porto. Com a lesão de Pablo Álvarez, abre-se a porta ao regresso de Edu Lamas, defesa que não joga desde 4 de maio, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao FC Porto.