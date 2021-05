José Villa de Freitas: «As pessoas precisam de restabelecer o equilíbrio”

RECORD - Qual a importância do Desporto para a marca?

JOSÉ VILLA DE FREITAS – É grande, tanto para a Fidelidade como para a Multicare Vitality, que é a marca de seguros da Fidelidade. Usamos a Multicare no apoio ao Desporto, sobretudo o desporto de lazer, não tanto o de competição. Promovemos o desporto que nós queremos que as pessoas façam. A prática de desporto como prática de hábito saudável. Temos um programa, o Multicare Vitality, que faz duas coisas: incentiva a prevenção, através da prática de desporto, e a premiação por esse estilo de vida.

R - A aplicação Multicare Vitality é a prova do quão comprometida está a marca? Que tipo de análise está por trás deste projeto?

JVF – No fundo é baseado em factos científicos. Nós tentamos estar do lado da saúde, prevenindo a doença. É evidente que quanto mais saudáveis estiverem os nossos clientes, menos doentes estão e, por isso, recorrem menos aos serviços. Mas a lógica é exatamente esta: as pessoas ganham, porque estão mais saudáveis, e nós também ganhamos com isso. Este incentivo à prática do desporto prende-se com isso mesmo. Hábitos saudáveis porque também promovemos a alimentação saudável, sendo que não está tão premiada nesta aplicação, mas que também é considerada.

R - A aposta no desporto tem sido uma constante para a Fidelidade. Certamente será para continuar...

JVF – Sem dúvida. Tem sido mais a Fidelidade. No ano passado, por exemplo, apoiámos a Volta a Portugal em bicicleta. Também apoiamos institucionalmente Sporting, Benfica e FC Porto. Continuaremos a apoiar o desporto em geral, mas com a Multicare Vitality apoiamos mais a vertente do desporto de lazer. Premeia a prática de desporto regular. Vou dar um exemplo. Além desta atividade fitness que vamos apoiar, vamos continuar a olhar para o padel, uma atividade de lazer, de fim de semana... um pouco urbana. No passado, a Fidelidade patrocinou os torneios de padel profissionais. Estamos presentes numa vertente profissional, mas queremos declinar para a prática de desporto regular.

R - Qual a importância de ter um parceiro estratégico como ‘Record’?

JVF – É um conjunto de publicações. O Record incide num target mais masculino, uma publicação que pega no desporto profissional, mas que também olha para o desporto de lazer. A ‘Flash’ também tem interesse porque vai buscar um público mais feminino. A CMTV porque tem uma audiência interessante e tem uma boa amplificação da nossa mensagem. A ‘Sábado’ também tem um target interessante por divulgação aos nossos clientes e potenciais clientes e, sobretudo, sejam ou não nossos clientes, que tenham hábitos saudáveis..

R - A iniciativa terá em conta, naturalmente, as normas da DGS...

JVF – Completamente. Aliás, vamos fazê-la em pleno desconfinamento, mas respeitando regras que até poderiam estar no confinamento. Vamos ter 60 pessoas, que é o máximo. Poderíamos ter mais, pois temos espaço para isso, mas não queremos, precisamente para termos outro controlo. As pessoas ficarão totalmente separadas, 2 metros para a frente e para trás. Não vamos exceder a capacidade, não há ajuntamentos. Quem não se conseguir inscrever pode sempre fazê-lo virtualmente. Vamos PTs e monitores. Vamos também ter duas embaixadoras – a Isabel Silva e a Helena Isabel -, que vão estar em duas aulas de hit e yoga. Mas as pessoas poderão sempre assistir em casa ou fazer ao ar livre.

R - A saúde física e mental são ainda mais uma preocupação nos dias de hoje...

JVF – Estar ao ar livre é muito importante para as pessoas restabelecerem o equilíbrio. As caminhadas, sair... aproveitar. Vão estar dias fantásticos e temos de tirar partido do bom que é estar em Portugal. Todos ganhamos, mas sobretudo ganham as pessoas. Vou só contar uma história. Também fizemos uma ação que tinha a ver com a prática de desporto na época de Natal e também tinha uma aplicação com premiação. Havia um casal, que por acaso eram mediadores da Fidelidade, que ficou incentivado por isto e começou a caminhar. Agora estão muitos melhores, todos os dias se desafiam. Demonstra uma mudança enorme nos hábitos de vida destas pessoas. Posso também contar um caso pessoal. Eu já fazia exercício, mas comecei a fazer com muito mais regularidade. Como tenho a aplicação e há premiação ao fim de alguns pontos, cheguei ao final da semana e ainda faltava uma caminhada para ganhar uns pontos, para ganhar umas moedas para poder trocar. Se não tivesse isso não sei se teria ido correr os 6 quilómetros.

R - A app da Multicare Vitality premeia quem faz exercício e tem um estilo de vida saudável. Que outras nuances tem?

JVF – Se tiver um relógio digital é mais fácil, porque monitoriza o ritmo cardíaco, mas pode ser só pelo telemóvel. A app vai ler aplicações que já temos, vai ver o que caminhou e o ritmo cardíaco e vai dando pontos que contam para as metas semanais. Cada pessoa tem metas à medida da sua performance.