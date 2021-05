José Villa de Freitas: «Sporting é claro exemplo de reinvenção»

RECORD - Esta iniciativa já tinha sido pensada ou a pandemia reforçou a necessidade de ter um projeto destes?

JOSÉ VILLA DE FREITAS – Já tínhamos pensado. Esta surgiu no momento certo. Veio casar com o desconfinamento e mostrar uma coisa que tantas vezes dizemos: isto é a prática do desporto para toda a gente. Não queremos atletas de competição, apesar de termos a Patrícia Mamona e o Nelson Évora como embaixadores, mas não é este espírito que está por trás do Vitality. É muito mais a caminhada, a bicicleta, os exercícios de manhã ou de fim de dia.

R - A escolha das atividades obedeceu a algum padrão?

JVF – Tem uma lógica. São atividades suficientemente abrangentes, que conseguem juntar homens e mulheres. Permite que toda a gente se reveja nestas atividades. Não são muito puxadas, mas são interessantes para que as pessoas se entusiasmem e, possivelmente, sigam alguma delas. O final, que está marcado para 3 de junho, contará com uma ação especial.

R - Tem dados que comprovem que os portugueses estão cada vez mais empenhados em optarem por um estilo de vida mais saudável?

JVF – O confinamento alertou para isto. Já havia tendência, é uma tendência europeia e mundial. Raras foram as pessoas que não ganharam peso no confinamento, porque nos impedia de fazer coisas ao ar livre. Isto não é apenas uma ideia da Fidelidade, somos é o único que tem este programa que incentiva e premeia. A prática de um estilo de vida mais saudável tem vindo a crescer. A nova geração é claramente mais empenhada. Há claramente um maior foco no que toca a esta atividade física regular.

R - De um modo geral, a Fidelidade tem parcerias com os três grandes clubes portugueses e já patrocinou algumas competições. Esta linha será para continuar?

JVF – Muito provavelmente. Às vezes, convidado pelo Benfica, faço discursos sobre a parceria que temos. E o que foco é sempre a parceria entre marcas líderes. Podemos falar de Benfica, Sporting ou FC Porto... e quem sabe no futuro o Sp. Braga. São exemplos de liderança, inovação, reinvenção. É para isso que olhamos. Este ano, o Sporting é claramente um exemplo de reinvenção.