Jon Rahm obrigado a mudar de roupa no At. Bilbao-At. Madrid depois de assinar contrato com a Arábia Saudita

O golfista espanhol Jon Rahm foi, este sábado, muito aplaudido no relvado do San Mamés antes do pontapé de saída do Athletic Bilbao-Atlético Madrid (2-0) , num momento de reconhecimento que acabou por não correr exatamente... como era esperado. É que a PGA Tour, a organização responsável pelos golfistas profissionais, proibiu o jogador de marcar presença no estádio com a tão aclamada jaqueta verde, que o distinguia como vencedor do Masters de Augusta, depois de Rahm ter assinado um acordo com o LIV Golf, o campeonato da Arábia Saudita Assim sendo, Rahm, de 29 anos, apareceu 'equipado' com um cachecol do Athletic Bilbao que acabou por utilizar durante todo o encontro, mesmo depois de subir às bancadas.