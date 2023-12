Jon Rahm prepara-se para assinar um dos contratos mais lucrativos da história do desporto

Jon Rahm, golfista espanhol e atual n.º 3 do ranking mundial, é esta quinta-feira notícia na imprensa britânica por estar muito perto de abandonar o PGA Tour para competir no LIV Golf, campeonato da Arábia Saudita.

De acordo com o que foi inicialmente avançado pelo 'The Wall Street Journal' e, posteriormente, pelo 'The Telegraph', o basco de 29 anos prepara-se assinar um dos contratos mais lucrativos da história do desporto, não muito distantes dos valores astronómicos do vínculo que Kylian Mbappé tem atualmente com PSG e receber quase duas vezes mais do que Cristiano Ronaldo, isto em apenas uma temporada.

Segundo as informações veiculadas por estas fontes, Jon Rahm prepara-se para chegar a acordo com o Fundo de Investimento Público saudita e assinar um contrato que lhe deverá render 600 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros à conversão atual).

Recorde-se que na última temporada, Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr, também da Arábia Saudita, um contrato válido por duas temporadas e meia, válido até junho de 2025. Com este vínculo, o craque português recebeu um prémio de assinatura de 100 milhões de euros e ainda acordou um salário de 200 milhões de euros por época, um valor que, no seu todo, ascende aos 500 milhões de euros por dois anos e meio.



Já o contrato de Kylian Mbappé com o clube da capital francesa rende ao craque um total de 630 milhões de euros divididos por três épocas.