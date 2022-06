Afonso Jesus e a confusão no Benfica-Sporting: «Vale socos e stickadas no corpo do adversário?»

Afonso Jesus, jogador de futsal do Benfica, reagiu este sábado nas redes sociais aos momentos de tensão e às agressões que aconteceram no final do duelo entre as águias e o Sporting, 2.º jogo das 'meias' do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins."Que vitória, Benfica. Vergonhoso o que se passou no fim. Queria só perceber se vale socos e stickadas no corpo do adversário?", atirou o jogador das águias no seu perfil oficial de Instagram.A partida que se disputou na Luz, recorde-se, terminou com vitória do Benfica (3-2) , que empatou as 'meias' do playoff.