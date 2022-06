Benfica fala em 'agressão clara', 'sticada' e 'murro' e exige punição 'severa' de jogadores do Sporting

O Benfica repudiou este domingo "de forma veemente os episódios registados durante o dérbi de hóquei em patins " de ontem."Foram demasiado graves ? revejam-se as imagens da TV ? e não podem passar impunes. A Federação de Patinagem de Portugal não pode ignorar situações como as que ocorreram no jogo 2 da meia-final do campeonato. A impunidade prevalece há demasiado tempo para alguns agentes nesta modalidade", pode ler-se na News Benfica.E elencam: "Tudo começou com uma agressão clara de Ferrant Font, na primeira parte, ao nosso guarda-redes Pedro Henriques, e terminou com uma sticada de João Souto na barriga de Lucas Ordoñez - instantes antes já tinha sido alvo de um encosto com o capacete por parte do reincidente Ângelo Girão - e com um murro de Henrique Magalhães a Pablo Álvarez. Estes comportamentos condenáveis dos atletas do Sporting Clube de Portugal têm de ser punidos, severa e exemplarmente. E já. Tem a palavra o Conselho de Disciplina da FPP."Recorde-se que o Benfica-Sporting (3-2), jogo 2 das meias-finais do playoff da liga de hóquei em patins, registou vários momentos de enorme tensão . Terminado o dérbi, Rui Costa desceu à pista, numa tentativa de serenar os ânimos. O presidente encarnado acabaria por ficar com a equipa para a roda final.