Miguel Braga mostra imagens do dérbi de hóquei: «Que quem agrediu seja devidamente penalizado»

Não pedimos a despenalização dos nossos. Mas queremos que quem agrediu seja devidamente penalizado. pic.twitter.com/so1BhhBVII — Miguel Braga (@MrBraga8) June 7, 2022

No dia em que se joga, no Pavilhão João Rocha, o terceiro dérbi das meias-finais do playoff do campeonato de hóquei em patins (20 horas), Miguel Braga voltou ao polémico jogo na Luz , no sábado, marcado por vários incidentes. Depois do Benfica ter exigido uma "punição severa" aos jogadores do Sporting, o diretor de comunicação dos leões recorreu ao Twitter para mostrar outras imagens, apontando a penalizações."Não pedimos a despenalização dos nossos. Mas queremos que quem agrediu seja devidamente penalizado", legendou.