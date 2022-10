Bárbara Timo e o despedimento de Ana Hormigo por email: «Quem lidera quer pôr-nos para baixo sempre»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barbara Chianca Timo (@barbaratimo)

Depois de Telma Monteiro ter anunciado que a selecionadora nacional de judo foi demitida esta segunda-feira por email, foram já várias as judocas que se solidarizaram com Ana Hormigo. Bárbara Timo, que conquistou a medalha de bronze nos Mundiais (-63 kg) na semana passada, escreveu uma longa mensagem no Instagram, apontando igualmente à federação."O que me faz muita confusão, e que realmente não consigo tirar nenhuma conclusão benéfica, é ter que lidar com uma gestão/atitudes que fazem questão de Não Gerir. INGerir. Realmente a teoria/prática não tem feito muito sentido para mim. E é desistimulante conviver nesta situação. É insustentável buscar o topo quando quem lidera quer pôr-nos para baixo sempre", escreveu."Uma semana após a nossa conquista da medalha de bronze no mundial e a 48h antes de viajar para o Grand Slam de Abu Dhabi, com o grande retorno da Telma Monteiro e Patrícia Sampaio, descubro que a treinadora da seleção PORTUGUESA foi hoje dispensada dos seus serviços para com a seleção nacional.Lidar com o stress da competição, os imprevistos da viagem, adversários, derrotas, até mesmo com peso e lesão é algo que custa, mas que nós atletas estamos dispostos e temos recursos para superá-los. Faz parte do jogo.Agora, o que me faz muita confusão, e que realmente não consigo tirar nenhuma conclusão benéfica, é ter que lidar com uma gestão/atitudes que fazem questão de Não Gerir. INGerir.Realmente a teoria/prática não tem feito muito sentido para mim. E é desistimulante conviver nesta situação. É insustentável buscar o topo quando quem lidera quer nos pôr para baixo sempre".