«Estremeço quando vejo as prestações de Leclerc: domina como só Schumacher fazia»

David Coulthard, antigo piloto escocês vice-campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2001 atrás de Michael Schumacher, deixou muitos elogios a Charles Leclerc, considerando que o monegasco lhe faz lembrar, precisamente, o alemão."Estremeço quando vejo as prestações dele [Leclerc], está a mostrar uma superioridade que me faz lembrar Schumacher. Domina como só Schumi fazia. E não se trata só de um piloto que está numa forma especial, é realmente uma grande pessoa", frisou ao 'Channel 4', onde é comentador.Leclerc conquistou, até ao momento, duas vitórias ( Bahrain Austrália ) e um 2.º lugar (Arábia Saudita) na presente temporada, e apesar de Coulthard atribuir muito mérito ao piloto, elogiou também Mattia Binotto, chefe da Ferrari, assim como o carro da escuderia italiana."[Binotto] Manteve a cabeça fria durante os últimos dois anos, que têm sido muito duros para os italianos. Com a sua liderança, a Ferrari 'ressuscitou'. Com o melhor carro até agora, Leclerc também tem mostrado um melhor rendimento e o resultado é este domínio".O escocês terminou abordando a difícil tarefa de Carlos Sainz, companheiro de equipa do monegasco. "Tem que dar um passo em frente, porque o colega de equipa é sempre o primeiro adversário. Todos conseguimos ver que a Ferrari tem um carro vencedor", rematou.