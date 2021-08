GP Hungria: Vettel desclassificado... por acabar com menos de um litro de combustível

Sebastian Vettel foi este domingo 2º classificado no Grande Prémio da Hungria, mas a felicidade do piloto alemão durou poucas horas. Isto porque a Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu desclassificar o tetracampeão mundial de Fórmula 1, por este ter terminado a corrida com menos de um litro de combustível no depósito do seu Aston Martin.



Vettel chegou ao fim com apenas 300 mililitros de combustível, sendo que a quantidade mínima exigida pela FIA para análise pós-corrida é de um litro. O alemão, que até subiu ao pódio pela segunda vez esta época, perde assim os pontos conquistados em Hungaroring e esta desclassificação faz com que Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari) subam a segundo e terceiro, respetivamente, numa corrida que foi ganha pelo francês Esteban Ocon (Alpine).



Este desfecho permite a Lewis Hamilton, que se sentiu mal após a corrida e foi visto pelo médico da Mercedes, aumentar a vantagem na liderança do Mundial. O britânico tem agora mais oito pontos do que Max Verstappen (Red Bull). Já Carlos Sainz, que fechou o GP Hungria com os mesmos 80 pontos do companheiro de equipa Charles Leclerc, isola-se na 6.ª posição do campeonato, com 83 pontos.