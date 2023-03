Rosberg não perdoa declarações de Verstappen: «Podia ter sido mais elegante...»

O segundo lugar no Grande Prémio da Arábia Saudita não caiu bem a Max Verstappen. O holandês, que até saiu do 15.º lugar da grelha e fez uma grande recuperação, estava visivelmente insatisfeito e, no final da corrida, fez questão de demonstrar isso mesmo, referindo que não estava na Fórmula 1 "para ser segundo" . Ora, estas declarações não caíram bem a Nico Rosberg, campeão mundial em 2016, que deixou muitas críticas ao piloto da Red Bull."É algo que não é bom de se ver. Também nos disseram que, aparentemente, faltou à reunião da equipa no [passado] sábado. Não acho que seja uma boa abordagem ou uma boa mentalidade numa fase tão precoce da temporada, quando a sua equipa fez um trabalho brilhante e trabalhou tão arduamente. Podia ter sido mais elegante...", atirou Rosberg à 'Sky Sports'.Recorde-se que o final do GP da Arábia Saudita ficou ainda marcado por um momento entre o pai de Verstappen e Sergio Pérez. Numa altura em que o mexicano festejava a vitória junto da equipa, Jos Verstappen ignorou-o