Até os espanhóis se rendem a Miguel Oliveira: «É difícil encontar alguém que merecesse mais»

A primeira vitória de Miguel Oliveira no MotoGP não deixou ninguém indiferente e em Espanha, apesar de algumas reações que revelaram uma certa frustração, há quem reconheça mérito total ao 'Falcão'. "Miguel Oliveira e a justiça poética" é o título de um artigo publicado no portal espanhol 'Motociclismo' que retrata o percurso do piloto de Almada desde que começou a "dominar as categorias inferiores em Portugal" e considera que por tudo aquilo "que lhe aconteceu na última década, é difícil encontrar alguém que merecesse mais do que Miguel Oliveira".



"Oliveira chegou ao MotoGP [em 2019] com uma moto que estava longe dos vencedores, numa equipa que acabava de mudar de marca [da Yamaha para a KTM] e por teve de passar por uma fase de aprendizagem. Foi melhorando até chegar aos dez primeiros com a 8.ª posição na Áustria. Na corrida seguinte, Johann Zarco provocou-lhe uma queda e lesionou-se no ombro, com dores que foi aguentando até decidir interromper a época mais cedo", começa por lembrar o referido artigo, para depois destacar o significado do triunfo de Miguel Oliveira no traçado do Red Bull Ring.





Veja a ultrapassagem na última curva que colocou Miguel Oliveira na história

"De repente, numa única curva, tudo mudou. Era como se o tivesse previsto antes: sem arriscar mais do que o necessário para não desperdiçar o seu primeiro pódio no MotoGP, traçou a curva da sua vida... e o destino fez o resto. Foi-se o vice-campeonato do CEV 125GP [em 2010, atrás de Maverick Viñales], do Moto3 com a recuperação memorável frente a Kent [2015] e do Moto2 [2018] que começou a perder nesta mesma última curva na Áustria. A era Mahindra, as lesões, os acidentes com colegas de marca. Tudo. Foi como se o tempo parasse e, de repente, tudo fizesse sentido. Para Miguel Oliveira e para a Tech 3. Porque às vezes o motociclismo percebe de justiça poética", pode ler-se.



'The Race' destaca "inteligência"



Neil Hodgson, comentador da BT Sport, apelidou Miguel Oliveira de "Senhor Inteligência" pela forma como venceu o GP Estíria e essa capacidade do piloto português é também destacada pelo portal 'The Race' .



"Durante a maior parte da carreira Miguel Oliveira esteve no lugar errado e na hora errada. Vice-campeão em dois mundiais diferentes, contratado por equipas falidas e derrubado por erros de outros pilotos, não teve uma jornada fácil até ao topo do MotoGP. Mas isso finalmente acabou no domingo, quando o português contou com uma das suas qualidades mais fortes - a inteligência - para se colocar finalmente no lugar certo, na altura certa e ganhar uma corrida de MotoGP para a equipa Tech3 KTM. Oliveira preparou-se para garantir a sua primeira vitória de forma inteligente ao mergulhar entre Jack Miller e Pol Espargaro para a frenética volta final da corrida - que teve bandeira vermelha e foi reiniciada - atacando quando os dois se tocaram para garantir a vitória por apenas três décimos de segundo", aponta o artigo que também analisa o trajeto do 'Falcão' português até ao topo do motociclismo mundial.