Manuel Marinheiro sobre Miguel Oliveira: «Tem competências para ser campeão do mundo»

Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motoclismo de Portugal, condenou esta segunda-feira o comportamento de Marc Márquez no acidente com Miguel Oliveira, que obrigou o piloto português a abandonar o GP de Portugal, que se realizou domingo em Portimão. O dirigente considera que o episódio podia ter ''causado lesões ainda mais graves'' ao piloto português pois foi um ato ''irresponsável'' por parte do espanhol.Em declarações à Renascença, Manuel Marinheiro acrescentou que Miguel Oliveira tem as ''condições e competências para ser campeão do Mundo" e que espera que isso aconteça ''o mais rápido possível''.Porém, ressalvou que este é ainda um momento de adaptação para o português dada o facto de a mota e equipa serem novas.Miguel Oliveira volta a competir nos dias 31 a 2 de abril na Argentina. Já Marc Márquez ficará de fora desta competição após ter sido operado à mão