Miguel Oliveira e queda no GP Andaluzia: «Podia ter ficado nos 5 primeiros ou no pódio»

Miguel Oliveira caiu logo na 1.ª curva do GP Andaluzia e teve de abandonar a corrida depois de ter largado do 5.º lugar da grelha, naquela que tinha sido a sua melhor qualificação de sempre no MotoGP. Após a corrida deste domingo, o piloto português não escondeu a desilusão.





"Foi um final dececionante de fim de semana. Depois de ver a corrida, arrisco-me a dizer que podia facilmente ter ficado nos 5 primeiros ou até no pódio. Por isso é dececionante não ter conseguido começar a corrida com o incidente logo na primeira curva. Tive azar por estar naquela posição e não havia nada que pudesse fazer para evitar o acidente", afirmou Miguel Oliveira em declarações reproduzidas pela equipa Red Bull KTM Tech3."Era a primeira curva e toda a gente quer ganhar posições, então é normal que às vezes se definam mal os pontos de travagem e sejamos demasiado otimistas", acrescentou.Apesar do desfecho infeliz, Miguel Oliveira está otimista para o resto da época e acredita que vai ter um bom resultado já na próxima prova, em agosto, na República Checa. "Temos mais corridas este ano, não é o fim do mundo. Vamos pegar nos pontos positivos deste fim de semana e melhorar no próximo", atirou.