Pedrosa e o acidente de Miguel Oliveira: «É uma chatice que se percam pilotos em todas as corridas»

Wild card da KTM, Dani Pedrosa surpreendeu tudo e todos ao garantir um 7.º lugar no GP de Espanha de MotoGP e, em conferência de imprensa após a corrida, falou sobre o momento em que Miguel Oliveira foi abalroado por Fabio Quartararo logo na primeira volta, acidente que tirou o piloto português da prova."São corridas muito mais agressivas do que aquilo que me lembrava", começou por dizer o espanhol, que deixou o MotoGP em 2018, citado pelo 'Mundo Deportivo'. "Quanto mais se arrisca, pior. Mas... Isto serve para abrir um debate. Em todas as corridas há bandeiras vermelhas, quedas, lesões... Como está o Miguel? É uma chatice que se passe algo e que se perca pilotos em todas as corridas, mas se [os pilotos] não atacam e não conseguem resultados...", acrescentou.A CryptoData RNF, refira-se, atualizou hoje o estado de saúde de Miguel Oliveira, frisando que o piloto português tem "uma pequena fratura no úmero do braço esquerdo" O GP de Espanha, recorde-se, foi vencido por Pecco Bagnaia. A próxima corrida do Mundial de MotoGP realiza-se em França, no dia 14 deste mês.