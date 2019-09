Poncharal lança apelo à KTM: «Preciso que o Miguel Oliveira fique na Tech 3!»

Se dúvidas existiam quanto à importância que Miguel Oliveira tem no projeto da KTM e da equipa Tech 3, Herve Poncharal dissipou-as por completo em entrevista ao portal 'Crash'. Numa longa conversa, o homem forte da formação satélite da KTM deixou rasgados elogios ao português e lembrou as palavras exatas que deu aos chefes da KTM assim que o português assinou, na Áustria, a sua melhor performance de sempre (um oitavo lugar) "Estou muito entusiasmado e orgulhoso, porque teremos um incrível elenco para o próximo ano, com o Miguel Oliveira e o Brad Binder. Conheço o Miguel muito bem. Nunca trabalhei com o Brad, mas tenho imenso respeito por ele. É um tipo muito simpático e, mais importante de tudo, um incrível piloto. Foram colegas de equipa no passado, gostam um do outro e respeitam-se, mas também creio que haverá uma forte competitividade, porque ninguém quer ficar atrás do colega de equipa", declarou o francês, visivelmente entusiasmado.Um entusiasmo que também sentiu na hora de anunciar a dupla, há algumas semanas, mas que rapidamente foi 'abalado' pela notícia da saída de Johann Zarco. "Estava tão feliz pelo nosso elenco e, assim que confirmámos tudo... Bam! O anúncio da saída do Zarco!"Um anúncio que fez abalar a formação da Tech 3, especialmente porque logo se falou na possibilidade do português ser promovido . Ora, assim que surgiu esse rumor, Poncharal tratou de colocar tudo em pratos limpos com quem manda na equipa KTM e perguntar se forma direta."O Miguel está a evoluir, já é o segundo melhor KTM. Mas a sua missão é de dois anos: o primeiro para aprender e o segundo é para dar resultado. Por isso, assim que o Miguel fez o oitavo lugar na Áustria, enquanto estávamos todos a celebrar, a primeira coisa que disse aos senhores Pierer, Trunkenpolz e Beirer foi 'preciso que o Miguel fique aqui!'. E eles disseram-me que não tinham qualquer plano para o tirar da equipa. Porque toda a gente me pergunta a mesma coisa e eu fiz questão de também questionar uma e outra vez. A resposta foi sempre a mesma. Por isso, é isto que vos posso dizer... Mas ainda estamos em agosto e muitas coisas podem mudar! Por isso, mesmo querendo muito ficar com os meus dois pilotos, sou da KTM acima de tudo. Temos de ver e discutir, mas vou tentar manter ambos", desejou.