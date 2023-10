Rodrigo Marta : «Ensaio calhou no melhor momento possível, deu a vitória»

O ponta da seleção portuguesa Rodrigo Marta disse esta segunda-feira que o seu regresso "calhou no melhor momento possível" por ter contribuído para a primeira vitória de Portugal num Campeonato do Mundo de râguebi.

Portugal venceu as Fiji (24-23) no domingo, com o jogador do Colomiers a contribuir decisivamente com um ensaio, aos 78 minutos, em zona que permitiu a Samuel Marques transformar com sucesso e consumar a reviravolta no marcador.

O jogador formado no Belenenses já é, aos 23 anos, o melhor marcador de ensaios de sempre da seleção portuguesa, mas ainda não tinha conseguido faturar no França'2023 e admitiu, em declarações à agência Lusa, ainda em Toulouse, que o período de seca o preocupou durante a competição.

"Claro que me passou pela cabeça. Os ensaios, principalmente na minha posição, são muito importantes, são o que dá o brilho à coisa. Mas eu sabia que... Toda a gente disse que ia acontecer, que não tinha de estar a pensar nisso. Era fazer o máximo pela equipa, ajudar ao máximo e calhou no melhor momento possível, deu o ensaio da vitória", comentou.

O número 11 dos lobos recordou, depois, o momento em que Raffaele Storti quebrou a linha defensiva das Fiji e decidiu ir atrás do companheiro em apoio ofensivo até receber a bola para concluir a jogada.

"Na minha cabeça, sabia que tinha de estar lá para apoiá-lo. Sabia que a minha corrida ia fazer a diferença. Visto no vídeo, se calhar ele podia ter ido sozinho, mas é sempre bom ter um apoio extra. E mal ele me viu, fez o passe que deu o ensaio", recordou Marta.

O jogador português que vai disputar o campeonato da Pro D2 francesa, na próxima época, elogiou o companheiro de equipa, que "fez um jogo brilhante e está de parabéns".

Ambos foram elogiados, após o encontro com as Fij, pelo selecionador Patrice Lagisquet, que os apelidou de "geração dourada" do râguebi português.

Nesse sentido, Rodrigo Marta lembrou que, no futuro, não podem "deixar que o râguebi português volte a baixar o nível".

"O Patrice [Lagisquet] criou uma base muito sólida e, a partir de agora, tenho a certeza que vai ser só evoluir e nos próximos quatro anos, para a Austrália[2027], vamos crescer ainda mais. O grupo vai ficar ainda mais unido, a família vai crescer, vão entrar mais jogadores, sair alguns, e tenho a certeza de que temos um bom futuro pela frente", comentou Rodrigo Marta.

A seleção portuguesa de râguebi alcançou, no domingo, a sua primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo de râguebi, ao bater as Fiji, por 24-23, no último encontro do Grupo C do França'2023.

O resultado permitiu a Portugal terminar a poule em quarto lugar, com seis pontos, à frente da Geórgia, num grupo no qual o País de Gales foi primeiro e as Fiji também passaram aos quartos de final, deixando a Austrália de fora da fase de eliminatórias pela primeira vez em 10 edições.

Nos encontros anteriores, Portugal tinha perdido na estreia com o País de Gales, por 28-8, empatou com a Geórgia (18-18) e perdeu com a Austrália, por 34-14.

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.