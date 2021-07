As lágrimas de Neymar, o abraço a Messi e a conversa no túnel: imagens marcantes na final da Copa América

A Argentina conquistou a Copa América ao bater o Brasil, por 1-0, na final do Maracanã. Uma noite de alegria para Messi, que alcançou o primeiro grande título pelo seu país, mas de tristeza para o brasileiro Neymar. Após a partida, o avançado brasileiro não segurou as lágrimas, antes de ir abraçar o amigo (jogaram juntos no Barcelona). E a noite terminou com uma animada conversa em pleno túnel daqueles que foram eleitos os melhores jogadores da Copa América... antes da final . [Imagens: Reuters]