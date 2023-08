A carregar o vídeo ...

Benfica regressou esta terça-feira ao trabalho no Seixal com Vlachodimos plenamente integrado . O guarda-redes, que teve uma discussão com Roger Schmidt ficando de fora da convocatória para o jogo com o Estrela da Amadora, chegou ao centro de treinos no Seixal antes das 9 horas - foi dos primeiros a entrar - e saiu às 13h45.