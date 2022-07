Jordi Alba 'abalroou' Vinicius Jr. e ânimos aqueceram no 'El Clásico' entre Barcelona e Real Madrid

A carregar o vídeo ...

O 'El Clásico' de pré-temporada entre Barcelona e Real Madrid - que os catalães venceram por 1-0 com um grande golo de Raphinha - ficou marcado por um momento de tensão entre as duas equipas. Minutos antes do intervalo, Vinicius Jr. arrancou em velocidade ainda do seu meio-campo e foi ultrapassando vários adversários, até chegar a Jordi Alba que acabou por 'abalroar' o brasileiro. Os jogadores dos merengues não gostaram da entrada do espanhol e instalou-se a confusão no relvado. (: ESPN)