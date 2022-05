Mitrovic deixa recado a Cristiano Ronaldo: «Ainda me deve uma camisola!»

A carregar o vídeo ...

Aleksandar Mitrovic, avançado do Fulham de Marco Silva que subiu à Premier League , revelou que Cristiano Ronaldo lhe 'deve' uma camisola. O ponta-de-lança sérvio explicou que quando a sua seleção defrontou - e derrotou - Portugal, CR7 lhe prometeu uma troca no final do encontro, que acabou por não acontecer porque o internacional português, que Mitrovic considera "o melhor jogador de todos os tempos", saiu de campo "chateado". (: BBC)