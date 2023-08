Novas imagens mostram momento do abraço e beijo na boca de Rubiales a Jenni Hermoso

A carregar o vídeo ...

Novas imagens divulgadas este domingo pela imprensa espanhola mostram o momento do abraço e do polémico beijo na boca de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a Jenni Hermoso, jogadora da seleção daquele país, aquando dos festejos da conquista do Mundial feminino. Refira-se que Hermoso negou, nas últimas horas, que tenha levantado Rubiales no ar enquanto o abraçava , algo que a federação já tentou provar através de algumas imagens . Este vídeo, de resto, mostra o momento em questão de um ângulo diferente. (: Twitter)