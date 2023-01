Novas imagens: o momento em que adepto do Tottenham agride guarda-redes do Arsenal e foge pela bancada

A carregar o vídeo ...

Novas imagens - filmadas a partir da bancada - circulam nas redes sociais do momento em que, durante o dérbi entre Tottenham e Arsenal (0-2) deste domingo, um adepto dos spurs ultrapassa as barreiras de segurança e agride ao pontapé Aaron Ramsdale , guarda-redes dos gunners, antes de fugir pelas bancadas. O Tottenham, refira-se, já afirmou estar "chocado" pelo comportamento do autor da agressão e garantiu estar a trabalhar para o identificar. (: Twitter)