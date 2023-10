«Nunca será só desporto»: Capdeville joga com a filha de Quintana à margem do FC Porto-Benfica em andebol

A carregar o vídeo ...

"Nunca será só desporto". É assim que o FC Porto descreve um vídeo que partilhou este sábado nas redes sociais, onde Gustavo Capdeville, guarda-redes da equipa de andebol do Benfica, aparece a jogar com a filha de Alfredo Quintana, antigo guardião do FC Porto que morreu em fevereiro de 2021 após sofrer uma paragem cardiorrespiratória num treino. Refira-se que Capdeville usa, desde então, o nome de Quintana no dorsal da sua camisola. O momento aconteceu no Dragão Arena, à margem do clássico de andebol, que os dragões venceram (37-33) . (: FC Porto)