Pepa comentou a confusão entre Bruno Rodrigues e Henrique Dourado no penálti desperdiçado que, esta madrugada, podia ter reduzido a desvantagem da sua equipa no Cruzeiro-Fluminense (0-2) , mostrando-se desagradado com a situação. Para esclarecer, o treinador português disse que Bruno Rodrigues é o marcador oficial. (: TNT Sports BR)