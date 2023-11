A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes do jogo frente à Atalanta para a fase de grupos da Liga Europa, marcado para amanhã, quinta-feira, pelas 17h45. Nesta sessão, destaque para as ausências de Marcus Edwards, que hoje sofreu um acidente de viação a caminho da Academia de Alcochete, Fresneda e Daniel Bragança, este último a contas com um problema na anca esquerda.