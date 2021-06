«Como Nós. Um de Nós»: o vídeo de homenagem do FC Porto a Sérgio Conceição

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição renovou o contrato com o FC Porto por mais três épocas, ou seja, até 2024, indo assim ao encontro das pretensões de Pinto da Costa, que desejava manter o técnico à frente da equipa até ao final do seu mandato na presidência do clube. Este sábado, na assinatura do novo vínculo no Estádio do Dragão , os azuis e brancos homenagearam o técnico com este vídeo [Vídeo Twitter FC Porto]