A fotografia de Cristiano Ronaldo com os filhos que já é um fenómeno

A força da marca Cristiano Ronaldo, já se sabe, vê-se a nível global, e os números relativos às redes sociais acabam com elas. A 30 de janeiro, superou a marca dos 200 milhões de seguidores no Instagram, com mais 27 milhões do que Ariana Grande e 30 milhões do que Dwayne Johnson. Contas feitas, o avançado português consegue ter mais seguidores no Instagram do que todas as equipas da Premier League... juntas! No total, as 20 formações do campeonato inglês têm pouco mais de 130 milhões de followers, sendo que aquela que comanda é o Manchester United, com 'apenas' 33,6 milhões, seis vezes menos do que o seu antigo jogador.





Ver esta publicação no Instagram Funny moment with my babies ?? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 24 de Fev, 2020 às 12:01 PST

Ora, se os números falam por si, a 'prática' mais ainda. A fotografia que o internacional português da Juventus publicou na segunda-feira traduz isso bem: em poucas hora, a publicação do Instagram na qual CR7 surge com os filhos na banheira - "momentos divertidos com os meus bebés", legendou - tem mais de 7 milhões (!) de reações e centenas e centenas de comentários.Também ontem, o filho mais velho do craque da Juve, Cristianinho, estreou-se 'por sua conta' no Instagram e, la está, já é igualmente um fenómeno: em poucas horas, o filho de Cristiano Ronaldo já tem mais de 500 mil seguidores - este era o número à data da publicação desta notícia - na rede social onde o pai é rei, com 204 milhões de fãs (o número um mundial).