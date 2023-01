Árabes dizem que Manchester United pode ajudar Ronaldo ao garantir empréstimo de Aboubakar

Cristiano Ronaldo chegou com tudo ao Al Nassr: o português foi apresentado na passada terça-feira perante a loucura de milhares de adeptos , que apesar de quererem ver o internacional português nos relvados o quanto antes, poderão ter de esperar mais algum tempo. Isto porque para além dos dois jogos de suspensão que ainda traz do Manchester United , a AFP garante que o clube saudita não tem vagas para inscrever jogadores estrangeiros - o limite são 8 -, pelo que apenas poderá registar CR7 caso venda ou rescinda o vínculo com um dos restantes. E os red devils... podem ter uma palavra a dizer.Segundo avança o jornal árabe 'Okaz', Aboubakar, avançado ex-FC Porto, poderá estar de saída do Al Nassr por empréstimo e uma das propostas, aquela que está mais inclinado a aceitar, será mesmo do Manchester United. A outra, diz a mesma fonte, vem da Turquia.Aboubakar, refira-se, tem contrato com o Al Nassr até 2024, pelo que um eventual regresso ao clube saudita no final da temporada obrigaria a que o plantel voltasse a ser reduzido no que a jogadores estrangeiros diz respeito.Cristiano Ronaldo, recorde-se, assinou com o Al Nassr até 2025.