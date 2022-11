Brasileiros adiantam que o Corinthians está a trabalhar para fazer uma proposta a... Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tornou-se um jogador livre antes do início do Campeonato do Mundo, rescindindo por mútuo acordo com o Manchester United. E já existem interessados. Pelo menos, é o que garantem no Brasil.O jornal 'Gazeta Esportiva' escreve que o Corinthians procura forma de poder formular uma proposta pelo capitão da Seleção Nacional. O presidente do Timão Duílio Monteiro Alves está em conversas para efetivar o negócio e que não as confirmará publicamente.De acordo com a mesma fonte, há dois "trunfos" importantes para o clube reunir dinheiro suficiente para conseguir convencer CR7: Ronaldo, o Fenómeno, e a Nike. Com eles, o Corinthians espera reunir os investidores para formular uma oferta tentadora o suficiente que garantiria um retorno financeiro e mediático com a contratação do melhor marcador de sempre do futebol.Refira-se que o dirigente máximo do Timão, Duílio Monteiro Alves, já havia abordado esta hipótese em agosto . "É um sonho grande, meu! É Corinthians! Sinto-me na obrigação de tentar o que é melhor para o Corinthians", frisou.Na quinta-feira, surgiu a notícia de que também o Flamengo estará a tentar a contratação de Ronaldo, um homem livre para escolher o futuro.