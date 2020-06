«Efeito Covid foi positivo para Ronaldo»: italianos espantados com forma física do craque

Cristiano Ronaldo regressou ao centro de estágios da Juventus 72 dias depois de ter pisado pela última vez os relvados da Continassa, uma paragem forçada e prolongada devido à pandemia de Covid-19. No regresso, o internacional português já demonstrou que a paragem não lhe fez mossa... antes pelo contrário, como destaca esta segunda-feira o 'Tuttosport'.



"Cristiano está mais forte - os testes que realizou mostraram dados superiores aos que obteve em março, resultado do treino rigoroso no ginásio que fez durante os meses que passou na Madeira. Trabalhou incansavelmente com os aparelhos à disposição num ginásio que está ao nível dos clubes de topo. Mas está também mais rápido", escreve a publicação italiana.



E continua: "De certo modo, o efeito Covid fez bem a Ronaldo" e disserta sobre o trabalho psicológico que Ronaldo não descurou de forma a preparar-se para a sensação "totalmente diferente de jogar à porta fechada". "Uma sensação estranha com a qual ele não se sente à vontade após uma carreira passada nos maiores estádios do mundo, de Old Trafford ao Santiago Bernabéu. Ronaldo é alvo do público, seja apoiado ou criticado: ele transforma essa energia em competição", sublinha o jornal transalpino.



"Ronaldo vai apostar tudo na vontade de ganhar, aquele desejo que o leva sempre a superar todos os limites e o distingue dos outros", conclui.





Põem-lhe uma bola à frente e Cristiano Ronaldo até joga... footbasket Põem-lhe uma bola à frente e Cristiano Ronaldo até joga... footbasket