Elma Aveiro agradece apoio a Cristiano Ronaldo: «Graças a Deus ainda existem pessoas boas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para agradecer o apoio que o craque português tem recebido nas últimas horas, depois de ter anunciado a morte de um dos gémeos durante o parto de Georgina Rodríguez."Graças a Deus ainda existem pessoas boas no Mundo. Obrigada a todos pelo carinho e respeito que têm pelo meu querido irmão. Gratidão", escreveu Elma, numa publicação onde mostra uma notícia deCristiano Ronaldo, recorde-se, esteve hoje no centro de treinos do Manchester United.