"Fim da maldição" numa "pincelada perfeita": italianos exaltam 1.º livre certeiro de CR7 na Juventus

Cristiano Ronaldo esteve em grande no triunfo da Juventus (4-1) no dérbi de Turim e apontou o primeiro golo de livre com a camisola da vechia signora... após 80 jogos e 43 tentativas. Além do golo - 25.º no campeonato, que mantém CR7 na corrida pela Bota de Ouro - , o avançado português realizou uma exibição bastante positiva e ainda fez uma assistência, factos que não passaram despercebidos aos principais jornais desportivos italianos.



Gazzetta dello Sport:



"Cristiano Ronaldo inventou uma cobrança poderosa que resultou no 3-1, o seu 25.º golo no campeonato e a sua primeira alegria na cobrança de um livre desde que chegou à Juve. Foram precisas 43 tentativas, em quase duas épocas, para que o português quebrasse a maldição."





"Na sua 43.ª tentativa, o primeiro golo de Cristiano Ronaldo na cobrança de um livre com a camisa da Juventus veio num remate definido. E foi necessário um dérbi de Turim para tal acontecer. Na passagem pelo Real Madrid era uma especialidade para o português, mas de preto e branco ainda não tinha conseguido. Desta vez, pegou bem na bola e colocou-a bem por cima da barreira, tornando desnecessário o mergulho de Sirigu."

Corriere dello Sport:

"Rematar, driblar, inventar e jogar. Cristiano Ronaldo variou na frente ofensiva da Juventus na 1.ª parte do dérbi de Turim, mas ele quer sempre ter mais bola para jogar. Cristiano Ronaldo fez o 3-1 ao desbloquear um lance de livre direto (na sua 43.ª tentativata) com uma pincelada perfeita que terminou sob a barra da baliza."



Corriere della Sera:



"Cristiano Ronaldo terminou o jogo com o primeiro tiro livre certeiro da sua era na Juventus"