Van Nistelrooy reconhece que errou em discussão com Cristiano Ronaldo

A relação entre Cristiano Ronaldo e Van Nistelrooy no período em que os dois representavam as cores do Manchester United nunca foi muito... amigável. Hoje, com 44 anos o ex-internacional holandês recordou um dos episódios com o português que mais marcou a sua passagem por Old Trafford, tendo, incluvisé, contribuído para a sua saída para o Real Madrid.

"Eu sei que estive mal nessa altura. Imediatamente depois do treino, assim que me acalmei, entrei no balneário, sentei-me ao lado dele e pedi-lhe desculpa pelo meu comportamento. A frustração veio de não sei onde. Agora, quando tens 44 anos e olhas para trás, vês que os acontecimentos da tua vida privada e não só levam-te à frustração", começou por dizer o antigo avançado, em declarações ao podcast 'Vibe with Five', sobre o episódio em que 'mandou' o agora craque da Juventus para o circo.

"Esse incidente levou a uma discussão com Cristiano [Ronaldo]. Claro que é preciso perceber isso e ser crescido o suficiente para assumir. O treinador [Sir Alex Ferguson] achou por bem deixar-me sair porque, caso contrário, outros jogadores iriam soltar as suas personalidades e fazer o que bem lhes apetecia", acrescentou.

"Construir essa equipa à volta de Cristiano, Rooney, tu também lá pelo meio, Vidic, Evra... ao final de contas, o presidente acabou por achar o mesmo. Levantei a minha carreira depois disso, com quatro anos inesquecíveis em Madrid, por isso acabou por funcionar para todos", concluiu.