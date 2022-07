ASICS Cumulus 24: um 'daily trainer' renovado e mais alegre

Quando no ano passado testámos as ASICS Cumulus 23 , aquilo que nos chamou à atenção foi a versatilidade do modelo. Um 'daily trainer', que servia para praticamente tudo. E isso era um atributo e peras para atrair potenciais compradores. Chegou 2022 e com ele veio a versão 24, que reforçou ainda mais essa característica deste modelo da marca japonesa. Continua a ser um 'daily trainer' praticamente perfeito, ideal para quem se está a iniciar, mas agora ficou definitivamente mais versátil.Muito por culpa daquilo que a ASICS colocou na meia-sola, com a utilização da já famosa espuma FlyteFoam Blast, que parece definitivamente estar a entrar com toda a força em todos os modelos. Com isso, a marca japonesa garante uma maior responsividade na corrida e também uma sensação mais suave no impacto, visto esta espuma de meia-sola ser claramente mais suave em comparação com o composto utilizado nos modelos anteriores.Começando pelas comparações em relação ao modelo 23, as diferenças nas especificações não são muitas, mas estão lá. O novo modelo está 6 gramas mais pesado (tem 286g) e conta com um drop de 8mm, com 24mm/16mm (o 23 tinha 10mm, de 23mm/12mm). Mudanças nos números que se explicam essencialmente pelo uso da espuma FlyteFoam Blast, que obriga à adição de 2mm na meia-sola e provoca o tal incremento de peso. Diferenças marginais, mas que aqui fazem toda a diferença, porque mudam radicalmente a sensação de corrida. De certa forma é a mesma sensação que temos quando passamos das Nimbus 23 para as 24. Basta usar os dois modelos e percebemos rapidamente a maior responsividade que a nova espuma dá. E já que falamos nas Nimbus 24 , podemos desde já dizer que esta é uma excelente alternativa a esse modelo Premium, pois é bem mais acessível na carteira. E isso, bem sabemos, faz diferença! A única (grande) diferença é o facto das Nimbus 24 utilizarem o composto FlyteFoam Blast+, ao passo que as Cumulus 24 usam o FlyteFoam Blast 'original'.Como bom daily trainer que é, estas Cumulus 24 mantêm a promessa de ter uma durabilidade de assinalar, muito por conta da qualidade dos materiais do upper e também da sola e da generosa quantidade de borracha que lá temos. No upper, a ASICS conseguiu criar uma harmonia perfeita entre ajuste e conforto, dando uma sensação de bólide de luxo similar à que temos nas Kayano, por exemplo. Na zona superior a única ressalva que fazemos é mesmo uma possível tendência para um sobreaquecimento, especialmente nestas altas temperaturas de verão. Quanto à sola, apresenta uma boa capacidade de tração, seja em que condição for. Por estarmos no verão, ainda não tivemos oportunidade de testar em piso molhado, mas os testes feitos, tanto em asfalto como em terra, deram boas indicações.À venda por 140 euros, não se trata de um 'daily trainer' barato, mas acaba por ter um preço bem mais acessível do que as Nimbus ou Kayano, os modelos premium da marca. E mesmo mais baratas do que esses dois modelos, as Cumulus 24 prometem ser capazes de render a bom nível por muitos, muitos quilómetros.