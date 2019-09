Vencedor da Meia de Lisboa de 2018 vai ajudar Kipchoge no INEOS 1:59 Challenge

A menos de um mês da realização do INEOS 1:59 Challenge, o desafio no qual Eliud Kipchoge tentará quebrar a barreira das duas horas na maratona, foram revelados os nomes de mais 13 'pacers', num elenco no qual se destaca Erick Kiptanui, o vencedor da edição do ano passado da Meia Maratona de Lisboa (com 1:00:04, numa edição marcada pela forte tempestade que se abateu na capital).Especialista na meia maratona, prova na qual tem o sexto melhor registo da história (58:42 minutos, conseguidos em Berlim no ano passado), o atleta queniano de 29 anos é uma das mais fortes adições à já incrível lista de lebres anunciadas na qual se destacam nomes como Bernard Lagat, Julien Wanders ou Paul Chelimo.Thomas Ayeko (Uganda), 60:26 de recorde à 'meia'Emmanuel Bett (Quénia), 60:08 na meia maratona e 26:51:16 aos 10000 metrosStanley Kebenei (Estados Unidos), 8:08.30 nos 3000 metros obstáculosGideon Kipketer (Quénia), 2:05:51 de recorde à maratonaMarius Kipserem (Quénia), 2:04:11 de recorde à maratonaEric Kiptanui (Quénia), 58:42 na meia maratonaMoses Koech (Quénia), 27:46 nos 10 quilómetrosShadrack Koech (Cazaquistão), 28:22 nos 10 quilómetrosMicah Kogo (Quénia), 59:33 na meia maratonaAbdallah Mande (Uganda), 27:35 nos 10 quilómetrosKaan Kigen Ozbilen (Turquia), 59:48 na meia maratonaChala Regasa (Etiópia), 27:23 nos 10 quilómetrosTimothy Toroitich (Uganda), 27:21.09 nos 10000 metros