«Tão inesquecível como aquela noite de Viena»: todas as reações à morte de Artur Jorge

há 15 min 11:38

«O homem que deu dignidade ao futebolista em Portugal»: a reação oficial do Benfica à morte de Artur Jorge

Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, foi o porta-voz da reação oficial do clube encarnado à morte de Artur Jorge: "Em nome do Sport Lisboa e Benfica, um sentido de pêsames à família de Artur Jorge. Em recordo o Sr. Artur Jorge porque eu já tenho idade e lembro-me do Sr. Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica e para mim há três marcas: o jogador, e também o goleador, depois o treinador, com conquistas, e depois um elemento importante neste tempo. O Sr. Artur Jorge foi um dos homens do Benfica e de outros clubes que deu sentido ao sindicalismo no futebol português. A dignidade do futebolista também teve nele uma marca e uma referência, mas para mim, como benfiquista, recordo aquela subtileza e aquela mestria, aqueles golos de cabeça que no velho estádio me fizeram saltar tantas e tantas vezes. Repito, o Sport Lisboa e Benfica expressa os sentidos pêsames. Eu recordo o jogador, o treinador e também o homem que deu dignidade ao futebolista em Portugal. Estou certo que, onde quer que esteja, que estaremos a acompanhá-lo."



