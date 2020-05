À atenção de Portugal: o que fazem as outras ligas europeias quando há jogadores com covid-19

Depois de terem sido detetados três casos positivos no V. Guimarães, os primeiros na Liga NOS, os adeptos questionam-se sobre o que poderá acontecer daqui para a frente, quando está previsto que o campeonato nacional regresse no fim de semana de 30/31 de maio. DGS, FPF e Liga estão ainda a definir o protocolo final para o retorno da competição e, assim sendo, podem também olhar para o que tem sido feito lá fora, nomeadamente na Alemanha, onde há equipas com casos positivos e a Bundesliga voltará a 16 de maio.





No início da semana, foram, anunciados 10 casos positivos no futebol germânico, que aos poucos têm sido identificados: Colónia e Dynamo Dresden são os clubes mais afetados, com três análises positivas cada, seguindo-se o Borussia Monchengladbach, com duas, e o Erzegebirge Aue, uma. E se no caso da formação de Dresden, após o anúncio de hoje, todo o plantel ficará de quarentena e o clube falhará o reinício da 2.ª Bundesliga , Colónia e M'Gladbach continuarão a treinar , isolando apenas os elementos infetados.Com efeito, essa é uma das ideias principais do protocolo elaborado por Bundesliga e autoridades sanitárias germânicas . No documento, surge a garantia de que se um jogador acusar positivo ao novo coronavírus a bola não vai deixar de rolar, aplicando-se o mesmo critério a técnicos, médicos, árbitros e outros intervenientes. Se um atleta estiver infetado será isolado de imediato e sem ser divulgada a sua identidade. Caso não tenha sintomas ficará em quarentena durante duas semanas e pode continuar a treinar em casa. Mas se apresentar sintomas vai ter ficar isolado até quatro dias depois de os mesmos desaparecerem por completo.No país vizinho, ainda ontem foi noticiado um caso positivo no plantel do Granada . Yangel Herrera ficará em isolamento durante 14 dias. Também um guarda-redes da Real Sociedad testou positivo e o procedimento será o mesmo, numa altura em que regressaram os treinos mas apenas de forma individual. Também o Valencia registou vários casos.Em Itália, AC Milan, Sampdoria, Fiorentina, Torino, Atalanta e Juventus confirmaram casos positivos nos respetivos planteis, isolando estes futebolistas. Vários clubes da Serie A iniciaram os treinos individuais esta semana, seguindo a autorização do governo transalpino e cumprindo as normas de segurança sanitária definidas. Contudo, o regresso aos treinos coletivos apenas deverá acontecer em 18 de maio, depois de jogadores e técnicos serem testados de novo.Os responsáveis rossoneri, por exemplo, sugeriram seguir o exemplo alemão: "Milanello está aberto e já estamos a treinar novamente, mantendo a distância. Estamos a tomar medidas para o reinício, pois temos de habituar-nos a viver com o vírus e isso também se aplica ao futebol. Não podemos ficar parados até que a taxa de infecção seja zero. Podemos adotar a fórmula alemã, que deixa os infetados em quarentena enquanto os outros continuam", constatou Paolo Scaroni, presidente do clube.