Arantes Fontes atira-se ao Benfica após final da Taça da Liga de futsal: «A azia tem sempre um rosto!»

A polémica na final da Taça da Liga de Futsal - conquistada pelo Sporting com uma vitória frente ao Benfica (4-2) - parece longe de estar esquecida e, esta quinta-feira, na coluna de opinião que assina no jornal 'Sporting', Tito Arantes Fontes, ex-presidente do Grupo Stromp, volta ao tema com 'bicada' ao Benfica."A Taça da Liga vai novamente para o nosso museu! E que bem que lá fica. Outros, neste caso - mais uma vez - o Benfica, ressabiados, esquecem as suas próprias, históricas e sistemáticas faltas de desportivismo e - quais recentes "virgens ofendidas" - clamam contra o Taynan, de caminho "atropelando, maldizendo e pressionando" tudo e todos, incluindo jornalistas! A azia é assim, tem sempre um rosto! O Taynan não devia ter feito o que fez, mas o Benfica já antes, no início da jogada, devia ter parado a mesma... por lesão do Merlim, que sofreu falta para penálti! Se querem falar de desportivismo, vamos a isso! E comecemos pelo princípio... pelo fair-play! Ai... tanta hipocrisia que por aí anda...", pode ler-se no jornal.Recorde-se que o Benfica anunciou ir fazer um pedido junto da Federação Portuguesa de Futebol para repetir o jogo que ficou marcado pela invasão de campo de Taynan , que estava no banco de suplentes e interrompeu um contra-ataque dos encarnados na reta final do encontro.