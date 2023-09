Atuais e ex-craques do Sporting apoiam "referência" Cavinato: «Sempre contigo meu velho»

Diego Cavinato rescindiu com o Sporting devido a um controlo antidoping positivo e esta sexta-feira ficou a conhecer o castigo de três anos de suspensão. Todo o episódio surpreendeu o futsal português, nomeadamente o universo leonino, que assiste à saída de um dos principais jogadores do plantel liderado por Nuno Dias desde a época 2015/16. Nas últimas horas, vários atuais e antigos craques leoninos, que partilharam quadra e balneário com o ala ítalo-brasileiro, deixaram mensagens através das redes sociais.





Erick Mendonça, que deixou o Sporting este verão e rumou ao Barcelona, foi um dos primeiros a reagir à notícia. "Fico me pelos momentos, os golos, os abraços e as conversas. Guardo o que ensinaste, o que me deste e com isso tornei me melhor. Tal como tornaste todos à tua volta. Quem não privou contigo, não sabe o azar que tem. Um obrigado enorme pela tua forma de ser e por estes 5 anos mágicos. És o maior… Sempre contigo meu velho, sempre", escreveu o fixo português de 28 anos, numa publicação com várias fotografias nas quais surge com Cavinato.

Quanto a jogadores do atual plantel, Alex Merlim deixou uma curta mensagem: "Sempre ao seu lado! Amo-te", escreveu, num 'post' em que Rocha, atual pivô do Benfica que representou o Sporting e também jogou com Cavinato, respondeu com dois corações.

Também Zicky assinalou a saída de Cavinato e deixou um agradecimento ao agora ex-companheiro: "Referência. Podes não ter a noção, mas obrigado por tanto caviiiiigolll!"



Pany Varela foi outro dos craques do atual plantel do Sporting a reagir. "Quem partilhou o balneário e conviveu contigo sabe que não merecias isto, mas tal como te disse, sendo tu muito mais crente que eu, lá na frente tudo isto fará sentido. TODOS nós estamos contigo e vamos sempre estar do teu lado. Um atleta excepcional e um Homem diferenciado. Obrigado por tanto Caveeee."

