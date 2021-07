«Tens algum problema, amigo?»: A frase de Pogba que terá aquecido os ânimos na seleção francesa

O ambiente vivido à volta do balneário francês no Euro'2020 continua a dar que falar. Das acusações, discussões e tensão, ao desentendimento nas bancadas entre mães e família de jogadores. O jornal espanhol 'Marca' divulgou, esta segunda-feira, uma fotografia daquela que terá sido a discussão entre Rabiot e Pogba, com muito nervosismo da parte de ambos.





"Tens algum problema, amigo?", começou por perguntar Pogba a Rabiot, ao que este respondeu: "Estamos na m****".: "Se tens algum problema, dizes-me na cara. Estás a entender?".: "Temos que defender todos. Não defendes, pensas que és a estrela. Devias jogar futsal".: "Cala a boca".: "Vai-te lixar, andas-te a rir na nossa cara. O que é isto?": "O que é que estás para aí a dizer? Cala-te".As constantes discussões terão incendiado o balneário de Didier Deschamps antes do jogo dos franceses frente à Suíça, que acabaria com eliminação gaulesa nas grandes penalidades, depois de um empate a três no final do prolongamento. A mesma fonte revelou ainda uma pequena conversa que terá existido entre Pavard e Varane, também acerca do mesmo protagonista... Pogba.Varane terá dito ao lateral francês: "Benji [de Benjamin], a sério, tem cuidado com as bolas em profundidade. Não estás bem colocado". Pavard, por sua vez, terá respondido: "Também é culpa do Pogba. Ele não baixa para defender, deixa-nos sozinhos".