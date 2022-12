Deputada mexicana quer declarar Messi 'persona non grata' no país

María Clemente García vai avançar com um projeto-lei para tornar Lionel Messi 'persona non grata' no México. A deputada mexicana, uma das primeiras pessoas transgénero da política daquele país, considera que o futebolista desrespeitou os mexicanos após o encontro no Campeonato do Mundo entre ambas a seleções."A Câmara de Deputados do Congresso exorta respeitosamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros a emitir a correspondente declaração a fim de declarar como persona non grata no território do México ao cidadão de nacionalidade argentina e espanhola, Lionel Andrés Messi Cuccitini, pelo seu manifesto desprezo e falta de respeito para com o México durante o Campeonato do Mundo, da Federação Internacional de Futebol (FIFA), no sábado, 26 de novembro de 2022", pode ler-se na missiva.María Moreno, de 37 anos, juntou-se ao pugilista Canelo, que também prometeu vida difícil ao capitão da seleção argentina, por este supostamente ter deixado uma camisola do México no chão do balneário. Mais tarde, Canelo acabaria por retratar-se