Família de Enzo Fernández faz apelo nas redes sociais para recuperar tarja de apoio ao médio

Difundamos y ayudemos a la familia de Enzo Fernández a encontrar el trapo que les pertenece pic.twitter.com/mmatKRytBJ — La Página Millonaria (@RiverLPM) December 26, 2022

Durante a homenagem em San Martín , a família de Enzo Fernández ficou sem uma tarja de apoio ao jogador. Trata-se de uma bandeira argentina, que os familiares do médio do Benfica levaram para o Qatar, com o número 24 usado por Enzo, e que tinha a seguinte inscrição: "Flia. Fernández, EnzoFe, Villa Bonich."A família do médio já deixou uma mensagem nas redes sociais na tentativa de encontrar a referida tarja. "Aquela bandeira que viajou para o Qatar, que é da nossa família, ficou pendurada no palco e alguém a levou. Se a virem, devolvam-na", escreveram, numa mensagem reproduzida pelo portal 'La Página Millonaria'.Vários internautas já partilharam o pedido de ajuda, mas até agora a tarja não apareceu.