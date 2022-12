Mais de 43 milhões de "gostos": Messi bate recorde e supera Cristiano Ronaldo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

A Argentina ganhou o Mundial'2022, Messi foi coroado rei e agora o craque argentino tem mais uma marca para acrescentar ao currículo: a publicação que fez no Instagram a levantar o troféu já superou os 43 milhões de "gostos", um novo recorde entre desportistas.Com estes números, ultrapassou o post de Cristiano Ronaldo a jogar xadrez com Messi, publicado antes do arranque do Mundial realizado no Qatar, e que teve mais 41 milhões de "gostos".