«Coisas que podem acontecer»: Sul-coreano que mandou Ronaldo sair mais depressa aborda o tema

Cho Gue-Sung foi o jogador sul-coreano que Cristiano Ronaldo acusou de o ter forçado a sair mais rapidamente de campo , aquando da substituição de CR7 na partida entre Portugal e a Coreia do Sul. Questionado sobre o sucedido e se já tinha feito as pazes com o capitão da Seleção Nacional, o avançado não quis alongar-se muito sobre o tema."Não chegámos a falar depois do jogo. São coisas que podem acontecer durante um jogo", limitou-se a dizer o atacante do Jeonbuk Hyundai Motors após a derrota com o Brasil (4-1), que ditou a eliminação nos oitavos de final do Mundial'2022.Sobre a saída de Paulo Bento, Sung admitiu que a emoção foi grande quando o técnico português comunicou a sua saída ao plantel: "Estou muito agradecido por tê-lo tido como professor. Houve lágrimas no balneário quando falámos, vou recordá-lo com um dos treinadores mais importantes da caminha carreira."