A fúria de Mbappé ao intervalo da final: «Este é o jogo de uma vida e não podia estar a correr pior»

Kylian Mbappé en modo líder en el descanso de la final vs. Argentina:



“Es el partido de nuestras vidas. Esto es solo cada 4 años. No lo podemos hacer peor que en este primer tiempo. Volvemos a la cancha y podemos remontar”.



Y vaya que lo intentó. Mentalidad de ganador. pic.twitter.com/XFWdBaOL41 — Ricardo Torrents (@RicardoTorrents) December 20, 2022

Mbappé, estrela maior da seleção francesa, era um dos mais insatisfeitos no passado domingo ao intervalo da final do Mundial, altura em que a França perdia por 0-2 diante da Argentina. A estação televisiva 'TF1' mostrou o discurso do avançado do PSG no balneário ao intervalo, que criticou a intensidade de toda a equipa numa clara tentativa de motivar os colegas."Este é o jogo de uma vida e não podia estar a correr pior... O que é que vamos fazer [na 2.ª parte]? Voltamos ao campo e deixamos que eles continuem a fazer o que estão a fazer? Ou colocamos intensidade e vamos aos duelos? Temos de dar mais! Isto é a final de um Mundial! Vamos a isso, são dois golos mas conseguimos dar a volta. Isto só acontece de quatro em quatro anos...", referiu Mbappé, visivelmente indignado.Na 2.ª parte do encontro, a França acabou mesmo por chegar ao empate já nos minutos finais: o mesmo Mbappé bisou aos 80' e aos 81 minutos, devolvendo a esperança aos gauleses, que acabaram por ser batidos nos penáltis.Recorde-se que ontem o 'L'Équipe' também divulgou a conversa de Deschamps com os jogadores ao intervalo dessa partida, dizendo que o selecionador pediu "mais precisão nos passes e nas escolhas"