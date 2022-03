Bale ficou fora do 'El Clásico' mas vai jogar pela seleção: «Estou em muito boa forma»

Gareth Bale confirmou esta quarta-feira que está em condições para disputar o próximo jogo do País de Gales frente à Áustria (amanhã, 19h45), válido pela qualificação para o Mundial'2022. O galês, que ficou de fora do 'El Clásico' do passado domingo (vitória por 4-0 do Barcelona) devido a uma dor nas costas, garantiu estar preparado para ajudar a seleção."É normal sentir alguns incómodos, mas estou em muito boa forma. Estou preparado para jogar o que for necessário", garantiu o extremo à imprensa do país, citado pela 'Marca'.Recorde-se que quem vencer o duelo entre País de Gales e Áustria defrontará o vencedor do Escócia-Ucrânia, adiado na sequência da guerra que se vive na Europa.